'Šutalo herpakt zich bij Ajax: transferwaarde flink gestegen'

Josip Šutalo kende een moeizame start van zijn avontuur bij Ajax, maar heeft zich inmiddels herpakt. De Kroatische verdediger werd op 20 augustus 2023 overgenomen van Dinamo Zagreb voor een bedrag van 20,5 miljoen euro, terwijl zijn marktwaarde op dat moment werd geschat op 18,5 miljoen. In zijn eerste maanden in Amsterdam had Šutalo het lastig, wat zich ook vertaalde in een flinke daling van zijn waarde naar 15 miljoen euro.