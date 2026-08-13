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'Sutalo kan vertrekken: Italiaanse topclub informeert bij Ajax'

Rik Engelbertink
bron: Alfredo Pedulla
Josip Sutalo aan de bal
Josip Sutalo aan de bal Foto: © BSR Agency

Josip Sutalo kan zijn carrière gaan vervolgen bij het Italiaanse SS Lazio. De Italianen zouden geïnformeerd hebben naar de verdediger van Ajax. Dat schrijft transferjournalist Alfredo Pedullà.

Dat Sutalo weg mag bij Ajax is al langer duidelijk. Ook Benfica en verscheidene clubs uit Saudi-Arabië zouden de verdediger in de gaten houden. Lazio voegt zich in dat rijtje, zo schrijft Pedullà. Een bod is vooralsnog niet uitgebracht.

Ajax hoopt zo'n twaalf tot dertien miljoen euro te vangen voor Sutalo, wat op moet lopen via mogelijke bonussen. Pedullà komt ook met het interessante nieuws dat Sutalo zélf twee biedingen uit het Midden-Oosten afgewezen zou hebben.

Ajax betaalde in 2023 liefst twintig miljoen euro voor Sutalo aan Dinamo Zagreb. Zijn contract loopt nog door tot medio 2028.

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