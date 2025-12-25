Het laatste Ajax Nieuws
Sutalo krijgt flinke kritiek: "Hij zakt nu weer door het ijs"
Josip Sutalo Foto: © Pro Shots
Pierre van Hooijdonk had in de eerste seizoenshelft hogere verwachtingen van Ajax-verdediger Josip Sutalo. Dat blijkt uit zijn rapport bij de NOS.
Van Hooijdonk steekt van wal over Sutalo. "Die zakt nu weer door het ijs, terwijl hij vorig seizoen echt een stuk beter was en eindelijk zijn potentie liet zien."
Bij PSV zijn Maduro en Van Hooijdonk het eens over een speler die minder speeltijd krijgt. Ryan Flamingo brak vorig jaar door, maar zit dit seizoen vooral op de bank, mede doordat Schouten een linie naar achter is geschoven. Maduro: "Soms is het ook pech; zo'n elftal valt ineens in elkaar en het gaat lopen. En dan zit je zelf op de bank. Daar kan je niet altijd wat aan doen."
Laatste nieuws
'De Eredivisie is de meest scorende topcompetitie van Europa'
Sutalo krijgt flinke kritiek: "Hij zakt nu weer door het ijs"
Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"
Van Hooijdonk had meer gehoopt van Ajacied: "Soms te grillig"
Pierie stopte op 25-jarige leeftijd met voetballen: "Mis het niet"
Youri Baas (22) blikt terug: "Dan is het lastig voetballen..."
Vader Frank en Ronald de Boer deed zelfmoordpoging: "Dreigde vaker"
Bosz voerde gesprek met Ajax: "Toen hij dat zo stellig zei..."
'Raúl Moro in verband gebracht met huurtransfer naar La Liga'
'Ajax zou slechter moeten presteren': "Is een krater geslagen"
Meer nieuws
Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"
Louis van Gaal zeer emotioneel: "Daar gaat het om in het leven!"
'Ajax wil in de winterperiode afscheid nemen van zestal spelers'
'Anton Gaaei op weg naar uitgang': "Precies het juiste moment"
'Ajax greep naast diensten van 19-jarige verdediger Lech Poznan'
Oud-Ajacieden beleven bizarre ontsnapping op Africa Cup en winnen
Noa Vahle: "Het zou zomaar kunnen dat Taylor deze winter vertrekt"
Jonker naar Ajax? "Onmiddelijk in verbinding gebracht met Van Gaal"
Jansen lovend over Ajacied: "Hij is gewoon onmisbaar geworden"
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Ouder nieuws
Fred Grim mogelijk weg bij Ajax: "Bewust geen toezegging gedaan"
Waterreus: "Zou hij dat doen met doorgesnoven Donny van F-side?"
Verweij: "Uiteindelijk is hij wel geschikt voor een topclub"
'PSV wil snel om tafel met Salah-Eddine: hoogte koopoptie bekend'
'Fenerbahçe ziet Veerman-alternatief bij Ajax en wil in gesprek'
Ávila op weg naar de uitgang? "Gaan spoedig een bod neerleggen"
Petersen: "Hij gaat naar FC Kopenhagen, als Ajax hem wil verkopen"
"We gingen na die wedstrijd tegen Ajax met z'n allen op stap"
Jaros op zijn plek bij Ajax: "Ben eindelijk eens vrij met Kerst"
Gijp kraakt KNVB na Jong Ajax-besluit: "Speel lekker in maart"
Video’s
Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"
Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"
Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"
Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"
Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"
Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"
John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"
0 reacties