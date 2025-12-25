Sutalo krijgt flinke kritiek: "Hij zakt nu weer door het ijs"

Pierre van Hooijdonk had in de eerste seizoenshelft hogere verwachtingen van Ajax-verdediger Josip Sutalo. Dat blijkt uit zijn rapport bij de NOS .

Van Hooijdonk steekt van wal over Sutalo. "Die zakt nu weer door het ijs, terwijl hij vorig seizoen echt een stuk beter was en eindelijk zijn potentie liet zien."

Bij PSV zijn Maduro en Van Hooijdonk het eens over een speler die minder speeltijd krijgt. Ryan Flamingo brak vorig jaar door, maar zit dit seizoen vooral op de bank, mede doordat Schouten een linie naar achter is geschoven. Maduro: "Soms is het ook pech; zo'n elftal valt ineens in elkaar en het gaat lopen. En dan zit je zelf op de bank. Daar kan je niet altijd wat aan doen."