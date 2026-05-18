Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio

Josip Sutalo mag met Kroatië mee naar het WK. De verdediger van Ajax maakt deel uit van de 26-koppige WK-selectie.

Bondscoach Zlatko Dalic maakte maandagmiddag zijn WK-selectie bekend met daarin ook Sutalo en PSV'er Ivan Perisic. Ook Luka Modric is weer van de partij. De middenvelder gaat voor de vijfde keer meedoen aan een wereldkampioenschap.

Kroatië zit op het WK in een poule met Engeland, Ghana en Panama.