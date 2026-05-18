Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
Josip Sutalo mag met Kroatië mee naar het WK. De verdediger van Ajax maakt deel uit van de 26-koppige WK-selectie.
Bondscoach Zlatko Dalic maakte maandagmiddag zijn WK-selectie bekend met daarin ook Sutalo en PSV'er Ivan Perisic. Ook Luka Modric is weer van de partij. De middenvelder gaat voor de vijfde keer meedoen aan een wereldkampioenschap.
Kroatië zit op het WK in een poule met Engeland, Ghana en Panama.
Domper voor Jorthy Mokio
Waar Sutalo maandag op goed nieuws kon rekenen, was dat voor Jorthy Mokio niet zo. De middenvelder besloot onlangs om niet voor België, maar voor de DR Congo uit te komen. Het Afrikaanse land maakte maandag ook de WK-selectie bekend, maar daar was geen plek voor de Ajacied.
'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'
Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"
Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"
FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing
Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"
Bruggink na SC Heerenveen-Ajax: "Dit sloeg helemaal nergens op"
'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"
Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"
Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"
Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"
Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"
VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'
Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"
Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"