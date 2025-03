Sutalo maakt indruk: "Begint bijna absurde vormen aan te nemen"

"Daarmee is Brobbey voor de vierde wedstrijd op rij trefzeker in de Johan Cruijff Arena en heeft hij bovendien na de winterstop al meer doelpunten gemaakt (4) dan in de eerste seizoenshelft (3)", schrijft hij op de website van Voetbal International. "De assist bij de openingstreffer komt van de voet van Jordan Henderson, die daarmee voor de negende keer aangever is bij een goal van Ajax. Sinds zijn debuut voor de Amsterdammers in februari van afgelopen jaar, gaf alleen Brian Brobbey meer assists in alle competities (10)", constateert Frouws.

Ook Josip Sutalo krijgt een groot compliment van de verslaggever. "Uitblinker aan Amsterdamse zijde is Josip Sutalo", vervolgt hij. "Sutalo is wederom de speler met de meeste intercepties (7). Er staat bij Ajax in dat klassement geen maat op de centrale verdediger en het begint bijna absurde vormen aan te nemen: Sutalo staat dit seizoen op 102 intercepties in alle competities, Jordan Henderson volgt met 41", besluit Frouws. Devyne Rensch eindigde op 40 intercepties, terwijl Youri Baas en Jorrel Hato respectievelijk op 39 en 31 intercepties staan.