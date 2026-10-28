Sutalo maakt indruk in Italië: "Willen hem definitief overnemen"

Sutalo kon bij Ajax nooit echt indruk maken en werd afgelopen zomer op huurbasis naar Lazio gestuurd. Daar maakt de Kroaat de eerste wedstrijden van het seizoen wél een sterke indruk. "Persoonlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat hij een betrouwbare speler zou kunnen zijn", vertelt Fefè aan VoetbalPrimeur.

De supporters van Lazio zijn erg blij met Sutalo, weet Fefè. "Hij beschikt over veel ervaring, onder meer bij zijn nationale elftal, en hij laat zien dat hij nu al een sleutelfiguur is geworden, ook al is hij pas kort geleden gearriveerd", vervolgt de journalist. "De fans van Lazio zijn erg tevreden over zijn prestaties."