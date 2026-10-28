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Sutalo maakt indruk in Italië: "Willen hem definitief overnemen"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Josip Sutalo namens Lazio
Josip Sutalo namens Lazio Foto: © BSR Agency

Josip Sutalo is het seizoen goed begonnen bij Lazio. Volgens journalist Tommaso Fefè wil de Italiaanse club de verdediger definitief overnemen van Ajax. 

Sutalo kon bij Ajax nooit echt indruk maken en werd afgelopen zomer op huurbasis naar Lazio gestuurd. Daar maakt de Kroaat de eerste wedstrijden van het seizoen wél een sterke indruk. "Persoonlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat hij een betrouwbare speler zou kunnen zijn", vertelt Fefè aan VoetbalPrimeur

De supporters van Lazio zijn erg blij met Sutalo, weet Fefè. "Hij beschikt over veel ervaring, onder meer bij zijn nationale elftal, en hij laat zien dat hij nu al een sleutelfiguur is geworden, ook al is hij pas kort geleden gearriveerd", vervolgt de journalist. "De fans van Lazio zijn erg tevreden over zijn prestaties."

Lazio huurt Sutalo voor één seizoen van Ajax, maar heeft ook een koopoptie opgenomen in de deal. "Sportief gezien is er geen twijfel mogelijk: gezien zijn huidige niveau zou de club hem graag definitief willen vastleggen", weet Fefè. "Het vraagstuk is echter financieel van aard."

"Het valt nog te bezien of Lazio aan het eind van het jaar te maken krijgt met beperkingen op de transfermarkt – omdat bepaalde begrotingsdoelstellingen mogelijk niet zijn behaald – en of er bovendien voldoende middelen beschikbaar zijn om de definitieve overname te realiseren."

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