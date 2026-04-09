Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
FC Twente boekte zaterdagavond een verdiende overwinning op Ajax. De Tukkers zegevierden met 2-1 in de Johan Cruijff ArenA. Voormalig spelersmakelaar René Wagelaar vond de thuisploeg zeer matig.
"Ajax heeft nooit aanspraak gemaakt op een punt", zegt Wagelaar bij VoetbalTijd. "FC Twente had al een paar grote kansen gehad. Ik weet niet wat die Sutalo achterin doet, maar dan zei ik als medespeler gewoon: we doen vandaag liever met tien man. Als je die erbij hebt lopen, dat is ongelofelijk."
"Hij kreeg een paar keer een bal ingespeeld van Paes, wat trouwens ook geen wereldkeeper is, en die verloor hij zo", vervolgt Wagelaar. "Want hij staat gewoon trillend op zijn benen in de ArenA. Dat had al een goal moeten zijn, die had Daan Rots af moeten maken."
Sutalo zag er ook niet goed uit bij de winnende treffer. "Moet je zien wat hij doet bij de goal van Bart van Rooij", is Wagelaar kritisch. "Hij loopt er achteraan... Van Rooij kapt één keer naar links en hij is zes meter verder ergens richting Diemen. Ik denk: Wat gaat hij nou doen, joh? Die jongen heeft twintig miljoen gekost en verdient een salaris dat wij hier met z'n allen bij elkaar niet hebben. Het is toch schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt?"
Wagelaar ziet meer matige spelers bij Ajax lopen. "FC Twente hoeft de komende twee jaar niet bang te zijn voor Ajax. Geloof me nou maar, schrijf dat maar op. Die moeten eerst alles weer opbouwen", aldus de oud-spelersbegeleider, die ook de concurrentie ziet falen. "Feyenoord komt er ook aan, die doen ook niet mee. Die moeten ook nog zoveel doen, maar iets minder dan Ajax denk ik."
Voor de Eredivisie als 'Mickey Mouse-competitie' wordt ook gevreesd. "Dat wordt misschien nog wel erger als er straks geen top drie meer is. Dan is het alleen PSV nog en dan krijg je alles door elkaar daaronder. Als FC Twente een beetje slim inkoopt en slim verkoopt, dan kan je volgend jaar gewoon weer voor plek twee en drie meedoen", besluit Wagelaar.
