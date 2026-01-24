'Sutalo op weg naar uitgang: Duitse en Italiaanse clubs melden zich'

Josip Sutalo kan mogelijkerwijs vertrekken uit Amsterdam zo weet ESPN . Zowel vanuit Duitsland als Italië is er concrete belangstelling voor de Ajax-verdediger.

Na twee jaar in de basis van Ajax, krijgen Ko Itakura, Youri Baas en Aaron Bouwman nu de voorkeur boven Sutalo, die roemloos op de bank zat. Met het naderende WK zal ook de Kroaat zelf niet in deze situatie willen zitten.

ESPN meldt dat, ondanks een gebrek aan speeltijd, er nog genoeg clubs geïnteresseerd zijn. Dit jaar speelde hij pas elf keer mee. Sutalo kostte Ajax twintig miljoen euro, waarvoor het de speler overnam van Dinamo Zagreb.