'Sutalo staat voor vertrek: drie clubs tonen interesse in Kroaat'
De kans lijkt steeds groter te worden dat Josip Sutalo deze zomer vertrekt bij Ajax. Volgens het Kroatische Sportske Novosti heeft de verdediger inmiddels drie aanbiedingen ontvangen, al is er nog geen akkoord bereikt over de transfersom.
Sutalo ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2028, maar na twee seizoenen lijkt de Kroaat de Johan Cruijff ArenA mogelijk achter zich te laten. Verschillende clubs hebben interesse getoond in de 26-jarige verdediger, maar moeten nog tot een overeenkomst komen met Ajax over de financiële voorwaarden.
Een van de geïnteresseerde clubs is naar verluidt Benfica. Over de andere twee clubs is nog weinig bekend. 'De namen van de andere clubs niet zijn uitgelekt, maar er zit waarschijnlijk één club uit de Premier League bij', schrijft Sportske Novosti.
Ook over de vraagprijs van Ajax brengt het Kroatische medium meer duidelijkheid. De Amsterdammers betaalden drie jaar geleden ongeveer 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor Sutalo. 'Volgens onze informatie zouden ze hem nu voor 15 miljoen euro plus bonussen willen verkopen', zo valt er te lezen.
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