Sutalo verklaart: "We hebben drie verschillende trainers gehad"

Josip Sutalo Foto: © Pro Shots

Josip Šutalo speelde in het Ajax-shirt onder drie verschillende trainers en presteerde vorig seizoen onder Francesco Farioli beter dan dit seizoen. Volgens de 31-voudig international is dat goed te verklaren.

"Dit seizoen is niet te vergelijken met vorig seizoen", vertelt Sutalo in een interview met ESPN. "We hebben nu al drie verschillende trainers gehad. Elke trainer die hier is binnengekomen heeft zijn eigen manier van werken. Dus dat kun je echt niet vergelijken met een seizoen waarin we maar één trainer hebben gehad."

"We wisten onder Farioli vanaf het begin precies hoe hij wilde werken", vervolgt de Kroaat. "Dit seizoen is gewoon anders… Het is belangrijk om de laatste vier wedstrijden positief af te sluiten en dat we er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de Champions League."

De trainerswisselingen bij Ajax zorgen voor onrust in de selectie, wat ook invloed heeft op de strijd om kwalificatie voor het miljardenbal. "Voor mij individueel is dat niet per se een probleem", zegt de verdediger. 

"Het gaat meer om het team, want het team moet zich weer aanpassen aan een nieuwe speelstijl. Individueel maak je dat vaak mee, maar als team is het gewoon lastiger om snel te wennen aan een andere structuur van werken met drie verschillende trainers", aldus Sutalo.

