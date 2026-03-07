Fred Grim verkiest Josip Sutalo boven Bouwman: "Dat is duidelijk"

"Omdat we weten dat Aaron een heel groot talent is, dat is duidelijk," begint Grim tegenover Voetbal International. "Aan de bal is hij zeer comfortabel, zeker op die positie. Maar hij moet nog stappen maken, in mijn beleving, in het verdedigen en meedogenloos zijn. Die stappen is hij ook aan het zetten op dit moment, dus dat is hartstikke mooi en positief."

Grim kan voorlopig niet beschikken over Ko Itakura en kiest daarom voor de meer ervaren Sutalo. "En in de tussenperiode dat Sutalo nu speelt, kan ik daar niet ontevreden over zijn, als je kijkt naar het verdedigen. En we hebben met elkaar besproken dat we in ieder geval er voor willen zorgen dat we minder goals tegen krijgen", aldus Fred Grim.