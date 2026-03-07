Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Het laatste Ajax Nieuws

Fred Grim verkiest Josip Sutalo boven Bouwman: "Dat is duidelijk"

Joram
bron: Voetbal International
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © BSR Agency

Rond de jaarwisseling was Aaron Bouwman (18) een vaste waarde in de basis van Ajax, maar de laatste weken krijgt Josip Sutalo weer de voorkeur in de verdediging. Interim-trainer Fred Grim lichtte zijn keuze toe op de persconferentie van vrijdag.

"Omdat we weten dat Aaron een heel groot talent is, dat is duidelijk," begint Grim tegenover Voetbal International. "Aan de bal is hij zeer comfortabel, zeker op die positie. Maar hij moet nog stappen maken, in mijn beleving, in het verdedigen en meedogenloos zijn. Die stappen is hij ook aan het zetten op dit moment, dus dat is hartstikke mooi en positief."

Grim kan voorlopig niet beschikken over Ko Itakura en kiest daarom voor de meer ervaren Sutalo. "En in de tussenperiode dat Sutalo nu speelt, kan ik daar niet ontevreden over zijn, als je kijkt naar het verdedigen. En we hebben met elkaar besproken dat we in ieder geval er voor willen zorgen dat we minder goals tegen krijgen", aldus Fred Grim. 

Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim Josip Sutalo Aaron Bouwman
