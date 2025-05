Sutalo verrast in Amsterdam door wereldster: "Wie kwam hiermee?"

Josip Sutalo werd tijdens een interview in de Johan Cruijff ArenA door zijn club Ajax verrast. Real Madrid-speler Luka Modric had namelijk een boodschap ingesproken voor de verdediger.

Modric was blij voor de verdediger: "Hee Josip. Ik zie dat je een fantastisch seizoen hebt. Het is prachtig om te zien hoe je aan het groeien bent. Ik weet zeker dat er nog een prachtige toekomst in het voetbal voor je ligt. Heel veel plezier en blijf je uiterste best doen", zei hij.

Sutalo zag het bericht totaal niet aankomen. "Wie is hiermee gekomen? Wat kan ik zeggen. Ik wil Luka (Modric red.) bedanken voor alle steun. Dat betekent heel veel voor me. Hij heeft meermaals laten zien dat hij een echte aanvoerder is. Een geweldige man. Toen ik het vorig seizoen lastig had, heeft hij mij ook geholpen. Echt bedankt daarvoor."

Vorig seizoen had Sutalo het zwaar en toen belde hij ook met Modric. "Hij belde mij toen hij zag dat ik een moeilijk seizoen had. Hij zei dat het normaal was en dat het een fase was waar hij ook doorheen is gegaan. Het is een fase die je moet ervaren. Hij zei dat ik moest geloven in mezelf en dat alles goed zou komen. Dat heeft me zeker geholpen. Advies van zo’n speler en zo’n mooi mens doet veel met me."