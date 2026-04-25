Sutalo voelt druk bij Ajax: "Het prijskaartje speelt ook mee"

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat Ajax zo’n twintig miljoen euro neerlegde voor Josip Sutalo. Een flink prijskaartje voor de Kroaat, die dan ook sinds zijn komst voelt alsof hij onder een vergrootglas ligt. Toch probeert de verdediger daar niet te veel mee bezig te zijn.

"Je weet dat als je bij een club als Ajax komt, de druk altijd hoog is", zegt Sutalo in gesprek met ESPN. "Je moet altijd presteren. Een club als Ajax moet het gewoon goed doen. Dus ja, natuurlijk, het prijskaartje speelt ook mee. Maar het is vooral de club; bij Ajax voel je altijd druk en daar moet je altijd presteren."

Sutalo was onder Francesco Farioli nog een van de sterkhouders, maar oogt dit seizoen wat vaker wankel. Toch is de verdediger nog steeds wel gelukkig bij Ajax. "Ik ben heel trots dat ik al meer dan honderd wedstrijden voor Ajax heb mogen spelen", aldus de Kroaat.

"Vanaf dag één ben ik heel blij dat ik hier mag spelen. In deze drie jaar heb ik ups en downs meegemaakt met de club, maar ik blijf altijd positief. En ik kijk dus ook nu nog steeds positief naar mijn tijd hier", besluit de verdediger.