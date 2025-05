Sutalo weg? "Zou kunnen dat hij z'n laatste wedstrijd gespeeld heeft"

Josip Sutalo kan terugkijken op een uitstekend seizoen bij Ajax. De centrale verdediger leek in het afgelopen seizoen nog een miskoop, maar knokte zich terug en speelde zich in de kijker bij meerdere clubs. ESPN -journalist Daan Sutorius sluit niet uit dat de mandekker deze zomer een transfer maakt.

"Ruim 20 miljoen euro betaalden de Amsterdammers aan Dinamo Zagreb. Men verwachtte de nieuwe leider van de defensie te verwelkomen, maar Sutalo leek onder hoogspanning te staan. In een stuurloos Steijn-elftal bleek hij verre van de steunpilaar die hij zo vaak was bij Dinamo Zagreb en Kroatië", schrijft Sutorius, die ziet dat de defensieve structuur onder Francesco Farioli beter bij hem past. Hij zag de voetballer opbloeien.

"Hulpeloosheid maakte plaats voor vastberadenheid. En onzekerheid voor vertrouwen. De Kroaat blonk bijna wekelijks uit in de minst gepasseerde defensie van de competitie. Zijn kijkgedrag, positionering en inschattingsvermogen maken dat de verdediger vaak onopvallend goed speelde. Je hoeft bij hem geen wilde ingrepen of alles-of-nietstackles te verwachten. Sutalo herkent het gevaar voordat het ontstaat", aldus Sutorius.

Niemand in de Eredivisie onderschepte dit seizoen vaker een bal dan hij. "Verder mogen ook zijn optredens in Europa niet onbenoemd blijven. Vooral tegen Hugo Ekitike, spits van Eintracht Frankfurt, liet Sutalo zien zich te kunnen meten met de Europese top. In maart van dit jaar bleef hij met Kroatië twee keer fier overeind tegen Mbappé", aldus de journalist. "Het zou zomaar kunnen dat Sutalo zijn laatste wedstrijd in Amsterdam inmiddels gespeeld heeft."