Alex Kroes

Sutorius verklapt: "Ajax heeft een bod van 5 miljoen afgewezen"

Niek
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © Pro Shots

Ahmetcan Kaplan wordt door Ajax verhuurd aan NEC, maar de club uit Nijmegen heeft geen optie tot koop bedongen. Daan Sutorios weet dat de Turkse verdediger over belangstelling niet te klagen heeft gehad. Hij betwijfelt echter wel of technisch directeur Alex Kroes uiteindelijk tevreden is over de deal. 

“Basel is ook in de markt geweest voor Kaplan”, vertelt hij in 'Tekengeld' op de site van ESPN. "En 1. FC Köln heeft eerder in de transferwindow vijf miljoen euro geboden. Dat heeft Ajax toen afgewezen. Nu stemt Ajax wel in met een verhuur aan N.E.C., dat overigens geen optie tot koop heeft bedongen.”

Sutorios weet dat de koploper van de Eredivisie nog rekening moet houden met een vertrek van Calvin Verdonk. De verdediger staat namelijk op het verlanglijstje van Lille. “Daarom vind ik het een logische deal", benadrukt hij. "Wat ik overigens wel opvallend vind: Schreuder speelt met een hoge laatste lijn, maar speelt met drie verdedigers zonder pure snelheid. Want ook Kaplan is niet de snelste”, besluit Sutorius realistisch. 

