Geschreven door Jessica Westdijk 11 mrt 2021 om 23:03

Op 18 april staat de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse op het programma in De Kuip. Normaal gesproken worden de tribunes bevolkt door supporters van beide clubs, maar dat zal dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn.

En op de lege tribunes liggen nu talloze doeken van Feyenoord-supporters. De vraag rijst dan ook op die spandoeken daar moeten blijven liggen voor de finale. SV Ajax zegt daarover het volgende: “Het is aan de KNVB om te beslissen, aangezien zij deze wedstrijd organiseren. Wij vinden dat de finale op neutraal terrein in een neutrale omgeving gespeeld moet worden, dus zonder uitingen van derden – behalve de betrokken finalisten (Vitesse en Ajax), de organisator (KNVB) en haar sponsors. Dus zonder de huidige spandoeken in het stadion. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden samen met Ajaxsupporters een sfeeractie te organiseren, op de aan ons toegewezen tribunedelen.”

Bij Feyenoord zitten ze er uiteraard niet op te wachten om de tribunes leeg te halen en zeker niet voor Ajax. De KNVB heeft nog geen besluit genomen.