Sven Botman: "Ik blijf een Ajax-jongen en hoop dat Ajax terugkomt"

Sven Botman neemt het woensdagavond met Newcastle United op tegen PSV. Het is voor de oud-Ajacied een ontmoeting met een van zijn betere vrienden, aangezien Joey Veerman natuurlijk voor de Eindhovense tegenstander speelt.

"Met een aantal jongens heb ik wat wedstrijden samen gespeeld. Joey Veerman is één van mijn beste vrienden, dus het is zeker leuk om tegen hem te spelen", vertelt Botman op de persconferentie van Newcastle United. "Je kent hem wel een beetje toch? Hij neemt geen blad voor de mond en durft wel weer te zeggen dat hij hier makkelijk gaat winnen. Dat PSV hier drie punten komt ophalen."

Ook wordt de dominantie van PSV in de Eredivisie besproken door de verdediger. "Ik kijk niet extreem veel Nederlands voetbal meer, maar je krijgt wel het een en ander mee. PSV draait een uitstekend seizoen en staan stijf bovenaan. Ze spelen goed voetbal. Er zijn ook wel wat dingen veranderd sinds ik uit Nederland ben vertrokken. Ik blijf een Ajax-jongen en hoop dat Ajax terugkomt op de plek waar het hoort. Maar PSV doet het nu geweldig", aldus Botman.