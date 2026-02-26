Ajax Video's
Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"
Sven Botman maakte dinsdagavond een uitstekende indruk voor Newcastle United. De voormalig SC Heerenvener was trefzeker in de 3-2 overwinning op Qarabag.
Botman worstelt dit seizoen wat met zijn fitheid en had recent nog last van rugklachten. Tegen Qarabag maakte hij zijn rentree en was hij gelijk trefzeker. De Engelse media waren lovend over de Nederlander. Zo gaf Chronicle Live de verdediger een 8 voor zijn optreden.
Trainer Eddie Howe benadrukte na afloop wel dat Newcastle United voorzichtig moet zijn met Botman. "We moeten zijn belastbaarheid stap voor stap weer opbouwen", verklaarde de manager. "Hij is belangrijk voor ons, dus we moeten ervoor zorgen dat hij fit blijft."
