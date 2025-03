Sven Koeneman deelt Ajax-hoogtepunt: "Hij begon meteen te huilen"

Koeneman beleefde samen met Ajax vele onvergetelijke momenten, waaronder de legendarische goal van Matthijs de Ligt tegen Juventus in de Champions League van 2019. Deze goal bracht Ajax naar de halve finale en was een hoogtepunt in zijn carrière. Koeneman beschouwt zijn tijd bij Ajax als een van de mooiste periodes uit zijn leven, mede dankzij de steun van zijn grootvader.

De invloed van zijn opa was groot in Koeneman’s leven. "Opa vertelde mij vroeger wel duizend keer hetzelfde verhaal", vertelt Koeneman aan De Gelderlander. Zijn opa had altijd geleerd om te doen wat je leuk vindt, een advies dat Koeneman ter harte nam bij de keuze tussen fysiotherapie en sportmarketing. Hij besloot zijn hart te volgen en koos voor de opleiding sportmarketing en media, wat hem uiteindelijk naar Ajax leidde.

Toen Koeneman zijn stage bij Ajax kreeg, was zijn opa al ziek. "Ik wilde hem koste wat het kost vertellen of ik de stageplek had gekregen", zegt Koeneman. Het nieuws bereikte zijn opa een paar dagen voor zijn overlijden, wat het moment des te emotioneler maakte. Koeneman: "Ik belde gelijk opa op en hij begon meteen te huilen. Dat was een mooi, maar ook een erg emotioneel moment. Hij is altijd mijn inspirator geweest en ik heb hem het nieuws nog kunnen vertellen. Een aantal dagen later overleed hij in het hospice", aldus Koeneman.