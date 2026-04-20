Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
AZ was zondagavond in de bekerfinale veel te sterk voor NEC: 5-1. Willem van Hanegem was onder de indruk van de club uit Alkmaar en 'De Kromme' zag meerdere spelers uitblinken in De Kuip.
"Ik genoot vooral van rechtsback Elijah Dijkstra, die bleef maar gaan", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "Echt een heerlijke speler net als linksbuiten Daal. En natuurlijk was de terugkeer van Jordy Clasie belangrijk. Hij neemt de ploeg toch bij de hand", aldus Van Hanegem.
"Je ziet bij dit AZ toch vaak wisselvalligheid. Dan spelen ze zo goed dat je denkt dat ze nog gaan meedoen om de titel en een week later is het dan weer heel erg matig. Ik weet wel, dat is de eredivisie, maar ze hebben echt goede spelers en kunnen tegenstanders echt kapot spelen", beseft de voormalig profvoetballer.
"Zelfs in de finale zag ik nog die nonchalance. Die goal van NEC, wat doet Sven Mijnans daar nou? Niks, hij draait zijn hoofd weg", vervolgt hij kritisch. "Dat moet eruit, want die gozer liet verder wederom zien hoe goed hij kan voetballen. Als ik bij een grote club zou werken, zou ik hem zo pakken", aldus Van Hanegem, die daarmee een duidelijk signaal geeft aan Ajax, Feyenoord en PSV.
"Keeper Owusu-Oduro zag er bij die 3-1 ook slecht uit. Maar goed, ze kwamen nooit in problemen", constateert hij. "Ik zie wel een hecht elftal. Mexx Meerdink kwam niet in actie, maar hij hing steeds als eerste om de nek van de doelpuntenmaker. Dat zegt iets over die ploeg en dat zeg ik niet opeens na een overwinning", benadrukt Van Hanegem.
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'
Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"
Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"
Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel
Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"
Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax
Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"
Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"
Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
Appiah: "Dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD"
"Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC de bekerfinale wint"
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen
Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"
Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"
Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"
"Dolberg is een van de beste aanvallers waar ik mee gespeeld heb"
'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"
Scout eist miljoenen van Ajax om Anthony-deal: "Absolute onzin"
'Ex-Ajax-toptalent op weg naar ADO, ook Spaanse en Engelse interesse'
Van Hanegem ziet media met twee maten meten: "Toen Ajax vorig jaar..."
Carrick lyrisch over positiewijziging ex-Ajacied: "Ongelofelijk"
Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"