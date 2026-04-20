Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"

AZ was zondagavond in de bekerfinale veel te sterk voor NEC: 5-1. Willem van Hanegem was onder de indruk van de club uit Alkmaar en 'De Kromme' zag meerdere spelers uitblinken in De Kuip.

"Ik genoot vooral van rechtsback Elijah Dijkstra, die bleef maar gaan", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "Echt een heerlijke speler net als linksbuiten Daal. En natuurlijk was de terugkeer van Jordy Clasie belangrijk. Hij neemt de ploeg toch bij de hand", aldus Van Hanegem.

"Je ziet bij dit AZ toch vaak wisselvalligheid. Dan spelen ze zo goed dat je denkt dat ze nog gaan meedoen om de titel en een week later is het dan weer heel erg matig. Ik weet wel, dat is de eredivisie, maar ze hebben echt goede spelers en kunnen tegenstanders echt kapot spelen", beseft de voormalig profvoetballer.