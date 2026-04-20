Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"

Niek
Sven Mijnans schreeuwt het uit na zijn treffer in de bekerfinale tegen NEC
Sven Mijnans schreeuwt het uit na zijn treffer in de bekerfinale tegen NEC Foto: © BSR Agency

AZ was zondagavond in de bekerfinale veel te sterk voor NEC: 5-1. Willem van Hanegem was onder de indruk van de club uit Alkmaar en 'De Kromme' zag meerdere spelers uitblinken in De Kuip. 

"Ik genoot vooral van rechtsback Elijah Dijkstra, die bleef maar gaan", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "Echt een heerlijke speler net als linksbuiten Daal. En natuurlijk was de terugkeer van Jordy Clasie belangrijk. Hij neemt de ploeg toch bij de hand", aldus Van Hanegem. 

"Je ziet bij dit AZ toch vaak wisselvalligheid. Dan spelen ze zo goed dat je denkt dat ze nog gaan meedoen om de titel en een week later is het dan weer heel erg matig. Ik weet wel, dat is de eredivisie, maar ze hebben echt goede spelers en kunnen tegenstanders echt kapot spelen", beseft de voormalig profvoetballer. 

"Zelfs in de finale zag ik nog die nonchalance. Die goal van NEC, wat doet Sven Mijnans daar nou? Niks, hij draait zijn hoofd weg", vervolgt hij kritisch. "Dat moet eruit, want die gozer liet verder wederom zien hoe goed hij kan voetballen. Als ik bij een grote club zou werken, zou ik hem zo pakken", aldus Van Hanegem, die daarmee een duidelijk signaal geeft aan Ajax, Feyenoord en PSV. 

"Keeper Owusu-Oduro zag er bij die 3-1 ook slecht uit. Maar goed, ze kwamen nooit in problemen", constateert hij. "Ik zie wel een hecht elftal. Mexx Meerdink kwam niet in actie, maar hij hing steeds als eerste om de nek van de doelpuntenmaker. Dat zegt iets over die ploeg en dat zeg ik niet opeens na een overwinning", benadrukt Van Hanegem.

Gerelateerd:
Fabrizio Romano

Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'

Erik ten Hag op de tribune bij FC Twente

'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'

'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'

Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"

Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"

Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"

Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
