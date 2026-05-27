Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"

Sven Mijnans heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het seizoen bij AZ. De aanvallende middenvelder, die met de club uit Alkmaar de KNVB Beker wist te winnen, had gehoopt dat zijn ploeg hoger op de ranglijst zou eindigen.

"Ik mikte op de tweede plek. Zeker", vertelt hij op de website van VI. "Wat niet hielp, waren de langdurige blessures van een paar sleutelspelers. Jongens die cruciaal zijn voor hoe wij willen spelen. Clasie, Kasius, ikzelf ook een tijdje. Als je bijvoorbeeld naar Elijah Dijkstra kijkt: die ontwikkelt zich geweldig. Maar toen hij in het begin van het seizoen Denso verving, was Elijah nog niet zover als nu", aldus Mijnans.

"Vergelijk je het met Ajax, daar hebben ze in de breedte veel meer ervaren spelers dan AZ. Ook op de bank", vervolgt hij. "Wij moesten in die blessureperiode vaak terugvallen op talenten uit Jong AZ. In een ritme van drie wedstrijden per week. Dat maakt het lastig", constateert Mijnans, die met AZ in de KNVB Beker veel te sterk was voor Ajax (6-0). Een paar dagen later verloor de ploeg van trainer Maarten Martens echter van PEC Zwolle.