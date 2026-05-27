Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"
Sven Mijnans heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het seizoen bij AZ. De aanvallende middenvelder, die met de club uit Alkmaar de KNVB Beker wist te winnen, had gehoopt dat zijn ploeg hoger op de ranglijst zou eindigen.
"Ik mikte op de tweede plek. Zeker", vertelt hij op de website van VI. "Wat niet hielp, waren de langdurige blessures van een paar sleutelspelers. Jongens die cruciaal zijn voor hoe wij willen spelen. Clasie, Kasius, ikzelf ook een tijdje. Als je bijvoorbeeld naar Elijah Dijkstra kijkt: die ontwikkelt zich geweldig. Maar toen hij in het begin van het seizoen Denso verving, was Elijah nog niet zover als nu", aldus Mijnans.
"Vergelijk je het met Ajax, daar hebben ze in de breedte veel meer ervaren spelers dan AZ. Ook op de bank", vervolgt hij. "Wij moesten in die blessureperiode vaak terugvallen op talenten uit Jong AZ. In een ritme van drie wedstrijden per week. Dat maakt het lastig", constateert Mijnans, die met AZ in de KNVB Beker veel te sterk was voor Ajax (6-0). Een paar dagen later verloor de ploeg van trainer Maarten Martens echter van PEC Zwolle.
"Dat heeft met mindset te maken. Rond een wedstrijd tegen Ajax heerst een andere focus en ambiance. Dan zit je allemaal op dezelfde lijn. Zonder dat het uitgesproken hoefde te worden, wist iedereen wat er moest gebeuren en dat we het tegen Ajax zouden gaan doen", blikt de creatieve linkspoot terug. "In Zwolle ontbrak die gedachte. Dan zie je wat er gebeurt als een paar jongens het laten afweten, in het druk zetten bijvoorbeeld. Tegen PEC waren dat zelfs zes of zeven spelers. Dan krijg je het tegen iederéén heel lastig", besluit Mijnans realistisch.
