Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"

Niek
Alexandre Penetra, Sven Mijnans en Mees de Wit
Alexandre Penetra, Sven Mijnans en Mees de Wit Foto: © MTB-Photo

Sven Mijnans heeft gemengde gevoelens overgehouden aan het seizoen bij AZ. De aanvallende middenvelder, die met de club uit Alkmaar de KNVB Beker wist te winnen, had gehoopt dat zijn ploeg hoger op de ranglijst zou eindigen. 

"Ik mikte op de tweede plek. Zeker", vertelt hij op de website van VI. "Wat niet hielp, waren de langdurige blessures van een paar sleutelspelers. Jongens die cruciaal zijn voor hoe wij willen spelen. Clasie, Kasius, ikzelf ook een tijdje. Als je bijvoorbeeld naar Elijah Dijkstra kijkt: die ontwikkelt zich geweldig. Maar toen hij in het begin van het seizoen Denso verving, was Elijah nog niet zover als nu", aldus Mijnans.

"Vergelijk je het met Ajax, daar hebben ze in de breedte veel meer ervaren spelers dan AZ. Ook op de bank", vervolgt hij. "Wij moesten in die blessureperiode vaak terugvallen op talenten uit Jong AZ. In een ritme van drie wedstrijden per week. Dat maakt het lastig", constateert Mijnans, die met AZ in de KNVB Beker veel te sterk was voor Ajax (6-0). Een paar dagen later verloor de ploeg van trainer Maarten Martens echter van PEC Zwolle. 

"Dat heeft met mindset te maken. Rond een wedstrijd tegen Ajax heerst een andere focus en ambiance. Dan zit je allemaal op dezelfde lijn. Zonder dat het uitgesproken hoefde te worden, wist iedereen wat er moest gebeuren en dat we het tegen Ajax zouden gaan doen", blikt de creatieve linkspoot terug. "In Zwolle ontbrak die gedachte. Dan zie je wat er gebeurt als een paar jongens het laten afweten, in het druk zetten bijvoorbeeld. Tegen PEC waren dat zelfs zes of zeven spelers. Dan krijg je het tegen iederéén heel lastig", besluit Mijnans realistisch. 

Gerelateerd:
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Oscar Gloukh bij een uitwedstrijd van Ajax

"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"

"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"

Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"

Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'

BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws