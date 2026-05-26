Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"

Sven Mislintat is ontslagen als sportief directeur van Fortuna Düsseldorf, zo valt te lezen op de website van VI . De Duitse club is dit seizoen gedegradeerd naar de 3. Liga en de 53-jarige bestuurder moet daardoor per direct vertrekken.

"De degradatie en de gevolgen daarvan hebben ons allemaal hard geraakt. We hebben besproken welke conclusies we moeten trekken. Daarbij hebben we ontdekt dat we verschillende meningen hebben over de toekomstige koers van de club", vertelt Mislintat in een verklaring op de clubsite.

"Dat kan gebeuren, maar in het belang van de club moeten we openlijk bespreken of deze situatie wel echt het beste is voor Fortuna", vervolgt hij. "Dat hebben we gedaan, zonder persoonlijke gevoelens. Want één ding is duidelijk: in deze situatie moet iedereen de handen ineen slaan", besluit Mislintat, die in het jaar 2023 ook al werd ontslagen bij Ajax. Daarna ging hij aan de slag bij Borussia Dortmund, maar daar werd hij vorig jaar in februari op straat gezet.