Sven Mislintat onder vuur: "Zijn data worden steeds dramatischer"
Sven Mislintat is alweer vertrokken als technisch directeur van Fortuna Düsseldorf. Daarvoor kende de Duitser ook heel weinig succes bij Ajax en Borussia Dortmund.
"Terwijl Ajax nog bezig is zijn laatste miskopen te slijten, is Sven Mislintat alweer twee regels op zijn cv verder", schrijft Tom Knipping in Voetbal International. "Net als in Amsterdam werd deze technisch directeur afgelopen weekend ook bij Fortuna Düsseldorf al ontslagen na één mislukte transferwindow, uitmondend in degradatie naar de Derde Bundesliga."
Mislintat heeft geen goed trackrecord. "Tussendoor flopte hij ook nog bij Borussia Dortmund, waar Mislintat het met twee transferwindows wat langer volhield", geeft Knipping aan. "De data van de data-Duitser worden steeds dramatischer."
Ook Daley Blind krijgt een negatieve beoordeling van Knipping. De voormalig Ajacied degradeerde met Girona. Knipping vindt dat een 'wanprestatie'. "Het City-filiaal dat in 2024 derde werd in Spanje en vorig jaar in de Champions League speelde. Met alle Europese miljoenen in de achterzak degradeerde deze eendagsvlieg die investeerde in voormalig Ajacieden Daley Blind en Donny van de Beek, die in de cruciale slotweken niet in actie kwamen", aldus Knipping.
