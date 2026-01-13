'Sven van Beek kijkt naar Ajax': "Wist dat ze niet zouden komen"

Qatar, zon, zee en wereldsterren als tegenstanders. Oud-Feyenoorder Sven van Beek kiest een pad dat weinig Nederlandse voetballers aandurven. De verdediger speelt inmiddels voor Al-Shahania, waar hij fitter is dan ooit en geniet van een rustig leven buiten de schijnwerpers.

"Ik wilde heel graag een buitenlands avontuur. Na al mijn blessureleed was er vooral begrip voor mijn keuze. De top 3 van de Eredivisie (Feyenoord, Ajax en PSV) zou niet meer aankloppen. Ik heb deze keuze puur voor mijzelf gemaakt. En ook financieel is het natuurlijk aantrekkelijk", zo stel de verdediger tegenover Algemeen Dagblad.

Tijdens zijn periode in de eredivisie had Van Beek regelmatig te maken met blessures, maar in Qatar is hij tot nu toe topfit. "Fysiek gaat het eigenlijk beter dan ooit", zegt hij. "Ik train veel in de sportschool en heb vrijwel geen wedstrijd gemist. Het Qatarese zonnetje doet me goed", voegt hij er met een knipoog aan toe.

Van Beek is inmiddels aan zijn tweede seizoen in de welvarende oliestaat toe. Zijn debuutseizoen was succesvol: Al-Shahania, dat net gepromoveerd was, eindigde op een knappe zevende plek in de hoogste divisie van Qatar.

Bij zijn club is de oud-Feyenoorder een belangrijke speler in het hart van de verdediging. "Ik ben één van de buitenlandse professionals in het team. De professionals zijn door de sjeik gehaald om het elftal een impuls te geven. Van ons wordt meer verwacht dan van lokale voetballers. Bij grotere clubs spelen bijna alleen maar professionals. Wij zijn een wat kleinere club in de Qatarese competitie."