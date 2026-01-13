Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Sven van Beek kijkt naar Ajax': "Wist dat ze niet zouden komen"

Arthur
Sven van Beek
Sven van Beek Foto: © Pro Shots

Qatar, zon, zee en wereldsterren als tegenstanders. Oud-Feyenoorder Sven van Beek kiest een pad dat weinig Nederlandse voetballers aandurven. De verdediger speelt inmiddels voor Al-Shahania, waar hij fitter is dan ooit en geniet van een rustig leven buiten de schijnwerpers.

"Ik wilde heel graag een buitenlands avontuur. Na al mijn blessureleed was er vooral begrip voor mijn keuze. De top 3 van de Eredivisie (Feyenoord, Ajax en PSV) zou niet meer aankloppen. Ik heb deze keuze puur voor mijzelf gemaakt. En ook financieel is het natuurlijk aantrekkelijk", zo stel de verdediger tegenover Algemeen Dagblad.

Tijdens zijn periode in de eredivisie had Van Beek regelmatig te maken met blessures, maar in Qatar is hij tot nu toe topfit. "Fysiek gaat het eigenlijk beter dan ooit", zegt hij. "Ik train veel in de sportschool en heb vrijwel geen wedstrijd gemist. Het Qatarese zonnetje doet me goed", voegt hij er met een knipoog aan toe.

Van Beek is inmiddels aan zijn tweede seizoen in de welvarende oliestaat toe. Zijn debuutseizoen was succesvol: Al-Shahania, dat net gepromoveerd was, eindigde op een knappe zevende plek in de hoogste divisie van Qatar.

Bij zijn club is de oud-Feyenoorder een belangrijke speler in het hart van de verdediging. "Ik ben één van de buitenlandse professionals in het team. De professionals zijn door de sjeik gehaald om het elftal een impuls te geven. Van ons wordt meer verwacht dan van lokale voetballers. Bij grotere clubs spelen bijna alleen maar professionals. Wij zijn een wat kleinere club in de Qatarese competitie."

Roberto Martinez

Namen van mogelijke Ajax-trainers genoemd: "Vriend van Cruijff"

0
Oscar Gloukh juicht

Ajacied wordt compleet afgemaakt door supporters: "Vuile egoïst"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
