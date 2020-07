Geschreven door Jordi Smit 14 jul 2020 om 11:07

© Proshots

Het nieuws dat Wim Suurbier op 75-jarige leeftijd is overleden, kwam ook bij Sjaak Swart hard aan. Het tweetal maakte in het begin van de jaren ’70 grote successen met elkaar mee door onder meer driemaal de Europa Cup I en eenmaal de Wereldbeker te winnen.

Suurbier en Swart spraken elkaar een aantal weken geleden nog aan de telefoon. “Wimpie vroeg hoe het met me ging, zo thuis. Gouden kerel was het”, stelt Swart tegenover het Algemeen Dagblad. “De eerste van wie ik een kaart op mijn verjaardag kreeg, was Wim. Met alle jongens waarmee ik heb gevoetbald, had ik een goede band. Ik ben van mezelf een optimistisch mens, maar dat betekent niet dat het me geen pijn doet. Er valt toch elke keer een deel van je leven weg.” Mister Ajax schreef deze week op papier de namen op van zijn oud-ploeggenoten die zijn overleden. “Ik deed het gewoon en dacht: niet te geloven, wat een ellende voor die jongens. Natuurlijk mis ik mijn maten. Dickie van Dijk, Johan, Pietje en nu Wimpie.”

Ook Heinz Stuy is geschrokken van de dood van Suurbier. “We hebben Ajax op de wereldkaart gezet. Suurbier belde me eind maart nog op. Een paar weken voordat hij een hersenbloeding kreeg. Oude verhalen ophalen. Lekker over Ajax lullen. Beetje schelden, haha. Het was een lekker kwartiertje aan de telefoon. Alsof hij wist dat hem iets zou overkomen? Ik kan het antwoord niet geven”, beëindigt de oud-doelman.