Swart gelooft in titel Ajax: "Die zijn ook weer niet zó goed"

"Tegen FC Groningen (woensdag, 20.00 uur, red.) en FC Twente (zondag, 14.30 uur) is een heel andere inzet nodig, want het was echt slappe hap", zegt Swart in De Telegraaf. "Natuurlijk geloof ik nog in de titel, want je moet altijd vertrouwen houden. Gewoon zes punten pakken. En dat kan, want FC Groningen en FC Twente doen het naar behoren, maar zijn ook weer niet zó goed. Als de spelers twee wedstrijden hun leven voor Ajax geven, dan komt het goed."

Swart twijfelt wel of trainer Francesco Farioli met de juiste opstelling is begonnen tegen NEC. "Maar Farioli is de trainer. Hij is de baas", reageert hij. "Klaassen moet in zulke wedstrijden als tegen NEC in mijn optiek altijd achter de spits spelen, want dan komt hij veel voor de goal. En vaak is het dan 1-0. En Steven Berghuis is geen linksbuiten, maar een rechtsbuiten of een nummer tien."