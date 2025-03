Swart hekelt Farioli: "Telkens een ander opstellen, waarom?"

"Nu janken ze als ze twee keer in de week moeten spelen," zegt Swart in het boek Santos. "Terwijl ze alles hebben: geweldige faciliteiten, allemaal data. Die trainer stelt telkens een ander op, anders houden ze het niet vol. Man, laat ze staan als ze winnen! Word je alleen maar sterker van."

Ook over het veldspel is hij niet te spreken. "Ajax is voetbal waar het publiek gek van wordt. Aanvallen, doelpunten maken. Móóie doelpunten, móóie aanvallen. We willen de beste zijn. Nu zie ik ze 26 keer terugspelen, dan word ik gek op die tribune."

Swart onthult dat er nog steeds spelers zijn die graag naar Ajax willen komen, maar dat de situatie binnen de club lastig blijft. "Ik krijg nog steeds telefoontjes van spelers die graag naar Ajax willen, van spelersbegeleiders. Maar het is allemaal heel moeilijk op dit moment bij Ajax. Als ik Alex Kroes zie, dan doet hij meteen zijn broekzakken naar buiten. Zo van: ik heb geen geld. Zo jammer, want we kunnen wel wat kwaliteit gebruiken."