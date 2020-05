Geschreven door Jessica Westdijk 20 apr 2020 om 13:04

Ook voor Sjaak Swart is het dagelijks leven door het coronavirus behoorlijk veranderd. Want hoewel Swart inmiddels 81 is, is hij nog altijd actief.

“Ik ben geen oud-voetballer, ik ben een voetballer”, wil hij dan ook nog maar eens benadrukken in gesprek met de Volkskrant. Nog altijd staat hij geregeld op het voetbalveld. In ieder geval eens in de twee weken bij Zeeburgia, waar hij met een groep van een man of 15 tot 20 een potje voetbalt. Onder hen ook Guus Hiddink en Frank Lammers.

Ook in Lucky Ajax is Swart nog altijd actief, zowel als trainer als speler: “Ik bedeel mezelf een vrije rol toe. Heerlijk om met een pass drie man het bos in te sturen, en ik loop nog prima. Omdat ik dus nog steeds train.”