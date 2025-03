Swart kiest favoriete Ajacieden: "Een beest van een verdediger"

In gesprek met De Telegraaf graaft Swart in zijn geheugen. "Ik ben bang dat ik mensen vergeet of tekort doe, maar wat hebben we ongelooflijk veel fantastische spelers gehad", vertelt de 86-jarige oud-prof. Doelman Eddy Pieters Graafland, verdedigers Wim Suurbier, Frank Rijkaard, Frank de Boer en Ruud Krol halen zijn favoriete Ajax-team.

"Buitenspelers hadden zoveel ontzag voor Krol", zegt Swart. "Ze waren zo geïmponeerd dat ze hem niet durfden aan te vallen. Hij heerste aan de bal. Een beest van een verdediger", zegt hij. Op het middenveld is er plek voor Johan Neeskens, Dennis Bergkamp en Rafael van der Vaart. "Net als Sneijder had Rafael zo'n geweldig functionele techniek. Het waren in mijn tijd als zaakwaarnemer mijn pupillen, waar ik ongelooflijk trots op ben."

Piet Keizer en Johan Cruijff staan voorin. "Johan was de beste van de wereld. De grondlegger van het totaalvoetbal. Het mooiste aan Johan vind ik dat hij altijd zichzelf is gebleven. Een prachtig mens. Het was een eer om met hem te spelen en hem te kennen."

Swart zelf hoort ook in zijn elftal. "Het meest trots ben ik op het feit dat ik mijn hele leven maar voor één club heb gespeeld. Waar zie je die clubliefde nog?" Het buitenland vond hij totaal oninteressant. "Nee, Ajax is mijn club."