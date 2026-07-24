Swart over Ajacied: "Hij moet nog een beetje leren luisteren"

Sjaak Swart hoopt dat Mika Godts komend seizoen opnieuw een hoofdrol gaat spelen bij Ajax. Mister Ajax spreekt de Belgische aanvaller regelmatig en probeert hem met tips verder te helpen.

Tijdens de presentatie van het nieuwe uitshirt werd Swart samen met Hedwiges Maduro gevraagd van welke speler zij komend seizoen het meest verwachten. "Ik hoop dat Mika Godts zijn spel gaat doortrekken. Assists, goals…"

Swart haakte daar direct op in en vertelde dat hij Godts geregeld van advies voorziet. "Hij moet nog een klein beetje leren luisteren. Ik praat veel met hem. Ik heb ooit gezegd, toen kwam z’n vader naar me toe: als je alleen voor de keeper komt, moet je ‘welterusten’ tegen hem zeggen. Dat deed ik altijd. Mika heeft het gedaan. Hij maakte twee goals, kwam z’n vader na afloop naar me toe: dank u wel."

Volgens Swart kan de Belg nog veel gevaarlijker worden als hij zijn keuzes voor het doel aanpast. "Maar wat hij nog teveel doet, is de verre hoek zoeken als hij naar binnen komt. De keeper rekent altijd op de verre hoek. Hij moet het tegendraads doen. Dat scheelt echt wat doelpunten. Dat zijn aanwijzingen, nu moet die een beetje luisteren."