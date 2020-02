Geschreven door Jordi Smit 19 feb 2020 om 11:02

© Proshots

Ajax wacht naar verwachting de komende transferzomer een ongekende leegloop. Marc Overmars is dan ook hard aan het werk voor goede opvolgers te zorgen. Sjaak Swart heeft daarvoor nog wel een naam in zijn koker zitten, zo vertelt hij in de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Mister Ajax is er namelijk van overtuigd dat Ajax er verstandig aan doet Davy Klaassen terug te halen. De middenvelder is momenteel actief bij Werder Bremen. “Die zou ik ogenblikkelijk terughalen. Haal jij Davy maar terug, dan zul je zien dat hij het grandioos doet. Davy is een typische Ajax-speler, honderd procent. En een aanvoerder. Hij heeft het fantastisch gedaan bij Ajax en is fit.”

Bovendien gaat Swart nog even in op het gerucht dat Ajax Mohamed Ihattaren graag naar Amsterdam ziet komen. “Het is een mooie voetballer. Het ligt eraan wat hij wil. Qua voetbal vind ik hem net zo’n speler als Odegaard. Dat is ook zo’n type die vanaf rechts kan spelen en op tien kan.”

Swart is echter minder te spreken over de vele Zuid-Amerikanen die momenteel naar Ajax komen. Zo geeft hij aan dat het na Antony even klaar moet zijn. “Er moet nu ook eens gedacht worden aan Nederlandse jongens”, aldus Swart.