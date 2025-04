Swart: "Toen kon je al zien hoe ongelofelijk goed hij kon voetballen"

Sjaak Swart is zeer te spreken over het standbeeld van Johan Cruijff dat vrijdagmiddag om 14.14 uur werd onthuld in de Johan Cruijff ArenA. Mister Ajax is trots dat hij aanwezig mocht zijn bij dit bijzondere moment in het stadion van Ajax en haalt herinneringen op aan zijn jarenlange vriendschap met Cruijff.

Bij Ajax TV vertelt Swart vol warmte over hun eerste ontmoetingen. "Onze vriendschap begon al toen hij nog jong was. Ik ging op zaterdagen naar hem kijken. Ik kwam ook bij zijn ouders thuis, vlakbij het Ajax-stadion. Toen wij als trainers om vier uur moesten trainen, stond Johan, nog in zijn schooltijd, achter het doel ballen terug te schieten. Ik was er elke week, altijd."

Al op jonge leeftijd zag Swart het uitzonderlijke talent van Cruijff. "Toen hij negen was, kon je al zien hoe ongelofelijk goed hij kon voetballen. Later speelden we samen. Als je negen jaar met iemand als Johan speelt, en je wint alles wat er te winnen valt... dat is onbeschrijfelijk."

Samen maakten ze deel uit van het gouden Ajax dat begin jaren zeventig onder andere driemaal op rij de Europa Cup I wist te winnen. Swart benadrukt dat het team als geheel ook ijzersterk was. "We hadden natuurlijk ook een sterk elftal, niet alleen Johan. We hebben zes jaar met bijna hetzelfde team gespeeld. Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer."

In het gesprek komt ook de moeilijke laatste periode van Cruijff ter sprake. De voetballegende overleed in 2016 aan de gevolgen van longkanker, iets wat Swart nog altijd aangrijpt. "Ik herinner me nog dat hij me belde, toen hij hoorde dat hij schoon was verklaard van zijn ziekte. We vierden dat samen."

"Een paar dagen later kreeg hij opnieuw slecht nieuws, en toen ging het ineens heel snel. Dat hebben we allemaal niet zien aankomen. Ik denk nog vaak aan hem. Als er over hem gesproken wordt of als ik oude beelden zie, dan komt dat gevoel weer terug. Wat was dat toch mooi."

Tot slot blikt Swart vooruit op wat Cruijff zelf van het beeld zou hebben gevonden. "Ik denk dat hij het fantastisch had gevonden. Dat iedereen in het stadion hem zo kan zien. Alsof hij van bovenaf nog even kan toekijken", zegt Mister Ajax, die het onthullen van het beeld als een grote eer ziet. "Ik ben een van de oudsten die er nog is. Een mooie gelegenheid, op een prachtige plek. Dat vind ik echt bijzonder."