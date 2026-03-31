Swart ziet plek voor oud-Ajacied in Oranje: "Missen daar iets"
Sjaak Swart weet wel wie hij in de spits zou zetten bij het Nederlands elftal. Hij meent dat Brian Brobbey een kans moet krijgen vanwege zijn unieke kwaliteiten, zeker omdat Nederland geen topspits tot haar beschikking heeft.
"Nee, die spelen er niet. Je kan ook zien in de voorhoede dat we toch wel iets missen", zo vertelt hij tegen ESPN. "Ik hoop dat Brobbey het gaat doen nu. Die heeft natuurlijk een beetje geleerd daar in Engeland. Hij doet het goed, laat die maar gaan scoren."
Sunderland kocht de 25-jarige Brobbey afgelopen zomer voor twintig miljoen van Ajax. In 24 competitieduels in de Premier League maakte Brobbey vooralsnog zes doelpunten. Voor Oranje kwam hij in totaal tot negen interlands.
'Applaus voor Johan Cruijff genegeerd': "Vind het nu wel genoeg"
Oscar Gloukh nu al weg bij Ajax? "Als er een goed bod komt..."
Alex Kroes: "Bij Ajax is dat extremer dan bij Go Ahead Eagles"
Hélène Hendriks krijgt compliment op tv: "Echt een lekker wijf"
Driessen wil oud-Ajacied op WK zien: "Vind het geen linksback"
Zwaanswijk blikt terug: "Tegen Ajax zijn we geweldig genaaid"
Van Schaik woest: "Zou Europees een verschrikkelijk drama zijn"
Marjan Olfers waarschuwt: "Feitelijk ben je dan een vreemdeling"
Sylvie Meis over liefdesleven Damián: "Ben ook een leeuwenmama"
'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"
Derksen kraakt Ronald Koeman: "Ik vind het echt onprofessioneel"
Kristensen dacht aan stoppen: "De beslissing was al genomen"
Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"
René van der Gijp prijst voormalig Ajacied: "Hij had echt alles"
Lang over duimblessure: "Waren even bang dat ik een stuk kwijt was"
Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"
Janse over bijzonder moment: "Dachten: wat gebeurt hier nou weer?"
Vertrekt Gloukh al bij Ajax? "Ik heb gesproken met Jordi Cruijff"
KNVB maakt de scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Twente
Kees Jansma klaar met talkshows: "Vind Johan Derksen vervelend"
Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"
Pierie kende serieuze blessureproblemen: "Daar schrok ik van"
Agenten ontvangen 67 (!) miljoen euro: Ajax betaalde dit bedrag
"Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden"
Stentler: "Daarin heeft Ajax ook wel klein beetje geluk gehad"
'Feyenoord-talent verlengt ondanks verregaande interesse Ajax'
Theo Janssen tipt nieuwe tactiek voor Koeman: "Veel creatiever"
Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart
Van der Vaart sneert: "Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn"