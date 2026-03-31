Swart ziet plek voor oud-Ajacied in Oranje: "Missen daar iets"

Sjaak Swart weet wel wie hij in de spits zou zetten bij het Nederlands elftal. Hij meent dat Brian Brobbey een kans moet krijgen vanwege zijn unieke kwaliteiten, zeker omdat Nederland geen topspits tot haar beschikking heeft.

"Nee, die spelen er niet. Je kan ook zien in de voorhoede dat we toch wel iets missen", zo vertelt hij tegen ESPN. "Ik hoop dat Brobbey het gaat doen nu. Die heeft natuurlijk een beetje geleerd daar in Engeland. Hij doet het goed, laat die maar gaan scoren."

Sunderland kocht de 25-jarige Brobbey afgelopen zomer voor twintig miljoen van Ajax. In 24 competitieduels in de Premier League maakte Brobbey vooralsnog zes doelpunten. Voor Oranje kwam hij in totaal tot negen interlands.