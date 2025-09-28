Sydney van Hooijdonk: "We waren echt heer en meester in de Arena"

Na weken zonder doelpunten lijkt het lek bij Sydney van Hooijdonk definitief boven. Vorige week scoorde hij de winnende treffer tegen Heracles, dit weekend was hij opnieuw trefzeker in de Johan Cruijff Arena.

"Ik zag het meteen", blikt Van Hooijdonk in gesprek met BN DeStem terug op het moment dat hij vastgehouden werd door Owen Wijndal, waarna de bal op diens arm kwam. "Voor mij was het een honderd procent penalty." Scheidsrechter Marc Nagtegaal dacht er na overleg met de VAR hetzelfde over.

Ondanks het massale fluitconcert vanuit het Ajax-publiek hield Van Hooijdonk het hoofd koel. "Ik kan er echt van genieten", zegt hij met een glimlach. "Een penalty in een vol stadion: dat is heerlijk. De ontlading is dan nog groter dan bij een normale goal."

Trainer Carl Hoefkens durfde niet te kijken tijdens de strafschop. "Vertrouwde hij me niet? Ik mag hopen van wel", lacht Van Hooijdonk. Diezelfde bravoure toonde hij later nog een keer toen hij knap raak kopte, al werd die goal afgekeurd wegens buitenspel. "Anders sta je op vier goals in zes wedstrijden. Dan kan niemand zeggen dat ik weinig scoor."

Na de 1-1 was Ajax volgens Van Hooijdonk volledig de kluts kwijt. "We waren echt heer en meester in de Arena. Ik denk niet dat dat vaak gezegd is in de clubgeschiedenis van NAC."

De spits kreeg het fysiek zwaar te verduren, met een bebloede enkel als souvenir van het duel met Ko Itakura. Toch overheerst trots: "Je weet dat je hier echt iets heel bijzonders had kunnen doen. Over ons spel kunnen we écht heel tevreden zijn."