Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Sydney van Hooijdonk: "We waren echt heer en meester in de Arena"

Gijs Kila
bron: BN DeStem
Sydney van Hooijdonk
Sydney van Hooijdonk Foto: © BSR Agency

Na weken zonder doelpunten lijkt het lek bij Sydney van Hooijdonk definitief boven. Vorige week scoorde hij de winnende treffer tegen Heracles, dit weekend was hij opnieuw trefzeker in de Johan Cruijff Arena.

"Ik zag het meteen", blikt Van Hooijdonk in gesprek met BN DeStem terug op het moment dat hij vastgehouden werd door Owen Wijndal, waarna de bal op diens arm kwam. "Voor mij was het een honderd procent penalty." Scheidsrechter Marc Nagtegaal dacht er na overleg met de VAR hetzelfde over.

Ondanks het massale fluitconcert vanuit het Ajax-publiek hield Van Hooijdonk het hoofd koel. "Ik kan er echt van genieten", zegt hij met een glimlach. "Een penalty in een vol stadion: dat is heerlijk. De ontlading is dan nog groter dan bij een normale goal."

Trainer Carl Hoefkens durfde niet te kijken tijdens de strafschop. "Vertrouwde hij me niet? Ik mag hopen van wel", lacht Van Hooijdonk. Diezelfde bravoure toonde hij later nog een keer toen hij knap raak kopte, al werd die goal afgekeurd wegens buitenspel. "Anders sta je op vier goals in zes wedstrijden. Dan kan niemand zeggen dat ik weinig scoor."

Na de 1-1 was Ajax volgens Van Hooijdonk volledig de kluts kwijt. "We waren echt heer en meester in de Arena. Ik denk niet dat dat vaak gezegd is in de clubgeschiedenis van NAC."

De spits kreeg het fysiek zwaar te verduren, met een bebloede enkel als souvenir van het duel met Ko Itakura. Toch overheerst trots: "Je weet dat je hier echt iets heel bijzonders had kunnen doen. Over ons spel kunnen we écht heel tevreden zijn."

Gerelateerd:
Youri Regeer bedankt de Ajax-fans

Transfer Regeer aangehaald: "Gedachten schieten alle kanten op"

0
Kenneth Perez

Perez wijst op probleem: "Daar is Heitinga verantwoordelijk voor"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 FC Twente 7 2 10
7 Fortuna Sittard 7 0 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd