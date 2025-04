Sylvie Meis dankt Van der Vaart: "Is verre van saai geweest"

Sylvie Meis heeft op Instagram een boekje opengedaan over haar liefdesleven. De presentatrice en model wordt bijna 47 jaar en vindt het tijd om terug te blikken op haar leven, dat volgens haar 'verre van saai' is geweest.

"Een paar dagen voor mijn 47e verjaardag... dan ga je nadenken over het leven, en het mijne is verre van saai geweest", schrijft Meis op Instagram. "Ik ben twee keer getrouwd en gescheiden geweest, vaker verloofd dan ik kan tellen, en heb onderweg ook nog wat vriendjes gehad... Maar door alle ups en downs heen is er één ding altijd gebleven: de liefde die ik voor mezelf heb leren koesteren."

Meis was onder meer getrouwd met oud-international Rafael van der Vaart, waarmee ze samen zoon Damián kreeg die inmiddels bij Ajax voetbalt. "Natuurlijk was het een achtbaan, en niet alle hoofdstukken waren perfect, maar elke ervaring - of het nu een relatie, een breuk of een nieuw avontuur was - heeft me iets belangrijks geleerd", vervolgt Meis. "En laten we eerlijk zijn, soms moet je een paar kikkers kussen voordat je een prins (of prinses) vindt. Maar uiteindelijk is de liefde die ik voor mezelf heb opgebouwd waar ik altijd op kan vertrouwen."

Meis stelt tot slot dat "wat er ook op haar pad komt", ze altijd achter zichzelf zal staan.