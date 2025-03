Sylvie Meis emotioneel over Ajax-talent: "Hij is mijn alles"

Sylvie Meis had in het verleden een relatie met voormalig Ajax-voetballer Rafael van der Vaart. Samen kreeg het stel een zoon, de inmiddels achttienjarige Damián die in zijn voetsporen van zijn vader is getreden en nu ook bij Ajax speelt.

Meis woont voor haar werk in Hamburg en moet haar zoon dus regelmatig missen. Het 46-jarige model deelde afgelopen weekend een emotioneel bericht op Instagram Stories. Ze spreekt over het 'beste' weekend. "Mijn zoon is weer thuis", schrijft ze.

Ze deelt een verhaal over haar innige band met Damián, die vanwege voetbalverplichtingen bij Ajax niet vaak een vrij weekend heeft. Meis ging afgelopen weekend met haar zoon onder meer uit eten en maakte een uitgebreid ontbijt maakte voordat Damián zondag weer terug moest naar Nederland.

"De tijd ging veel te snel dit weekend", aldus zijn moeder, die een emotioneel bericht deelde. "Ik wilde even vertellen over mijn weekend met mijn zoon. Die was er van vrijdag tot en met zondag. Ik vind het geweldig als hij hier is. Hij is mijn alles, mijn grootste geluk. Hij is nu 18, natuurlijk geen kind meer. Maar voor mij is het nog steeds zo fijn als hij bij mij is."

"Sinds hij 14 is richt hij zich op zijn voetbalcarrière en ik ben heel trots op hem, maar ik ben zo blij als hij weer hier is", vervolgt Meis. "Als hij weggaat vind ik dat eerlijk gezegd ook echt ontzettend moeilijk. Ik mis hem zo erg. Zo'n dag als vandaag wanneer hij weer naar huis gaat... Ik ben dan een beetje verdrietig."