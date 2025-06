'Sylvie Meis, ex Van der Vaart, zoenend gespot met multimiljonair'

Sylvie Meis is opnieuw zoenend gespot met de Duitse miljonair Patrick Gruhn. De 47-jarige presentatrice en haar 34-jarige vlam genieten momenteel van een zonovergoten vakantie op Ibiza, zo meldt RTL Boulevard . Eerder was Meis getrouwd met Ajax-legende Rafael van der Vaart. Nu verblijft ze ook met haar zoon Damian, die bij Ajax speelt, op Ibiza.

Gruhn, die volgens Duitse media een vermogen van zo’n dertig miljoen euro bezit, is geen onbekende in haar liefdesleven. De twee werden vorig jaar al samen zoenend gespot op Mallorca, maar daarna leek het contact verwaterd. Toch is het vuur blijkbaar weer opgelaaid. “Ze hebben elkaar ontmoet op een feestje in Hamburg, in april,” vertelt een ingewijde. “Ze waren ook samen aanwezig op de bruiloft van een vriend van Sylvie.”

Volgens entertainmentdeskundige Aran Bade is het geen toeval dat het stel nu pontificaal in beeld is. “Sylvie had gewoon een afspraak met de fotografen en roddeljournalisten,” beweert Bade. “Ze presenteerde hem letterlijk aan de paparazzi.”

Gruhn liet zich eerder al lovend uit over Meis: “Ze is ongelooflijk mooi.” Of de twee deze keer echt voor een langere tijd samen blijven, is nog de vraag, maar de beelden van hun intieme momenten laten weinig aan de verbeelding over.

Eerder had Meis relaties met onder anderen miljonair Wim Beelen, kunstenaar Niclas Castello en oud-voetballer Rafael van der Vaart. Of Gruhn de volgende is die een plek in haar liefdesgeschiedenis krijgt, zal de tijd uitwijzen.