Sylvie Meis over liefdesleven Damián: "Ben ook een leeuwenmama"
Sylvie Meis heeft zich deze week uitgelaten over het liefdesleven van haar zoon en Ajax-voetballer Damián van der Vaart. De ex-vrouw van oud-Ajacied Rafael van de Vaart was te gast bij RTL Deutschland en wilde daar niets kwijt over haar eigen liefdesleven. Over Damián wilde ze wel vragen beantwoorden.
De negentienjarige middenvelder komt uit voor Jong Ajax en heeft nu ook een leeftijd bereikt dat hij een vriendinnetje kan hebben. Meis vertelt wat voor soort moeder ze dan is. "Ik geloof dat iedereen zijn eigen fouten moet maken. Maar natuurlijk wil ik... Ik ben ook een leeuwenmama, ik wil Damián altijd overal tegen beschermen. Maar hij moet ook zijn eigen weg gaan en daarin vrij zijn", aldus Meis.
Het interview van Meis kwam ook ter sprake bij Shownieuws en daar ging het vooral over de outfit van het 47-jarige model. "Ik denk dat de borsten van Sylvie Meis binnenkort een eigen tv-programma krijgen. Heel professioneel, moet je kijken...", reageert Story-baas Guido den Aantrekker sarcastisch. "Gerard Joling zegt dan meestal: ze was nog laat open vanavond."
Shownieuws-verslaggeefster Janine Schuinder verdedigt de kledingkeuze van Meis. "Dit is wat ze wil en dat is toch prima? Dat ze het gewoon zo laat zien en ze wil graag bewonderd worden om hoe ze eruitziet", stelt Janine. "Dat is haar merk, haar hele zijn." Den Aantrekker plaatst zijn vraagtekens. "Ze claimt ook weleens dat ze nooit echt helemaal serieus genomen wordt. Als je er zo bij gaat zitten, vind ik dat ook niet geheel onterecht."
