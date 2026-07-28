Tactiek van Michel bij Ajax geanalyseerd: "Dat is een principe"
Ajax wil onder Míchel terug naar dominant en aanvallend voetbal. Volgens Pieter Zwart zijn in de voorbereiding al duidelijke tactische accenten zichtbaar. De hoofdredacteur van Voetbal International ziet dat de Spaanse trainer tijdens de opbouw regelmatig van veldbezetting wisselt.
"Ajax start laag op het veld vanuit een herkenbare 4-3-3, met de punt naar achteren op het middenveld. Zodra op deze manier onder de eerste druk is uitgespeeld, schuift een van de vleugelverdedigers op naar voren. Dan organiseert Míchel zijn elftal vanuit een structuur met drie verdedigers en één controlerende middenvelder daar kort voor", zo analyseert hij.
Volgens Zwart blijft het daar niet bij. De spelers krijgen veel vrijheid om van positie te wisselen, terwijl de backs een belangrijke rol vervullen in het aanvalsspel. "Míchel gunt spelers vrijheid om binnen die structuur van positie te wisselen. Zo dook Davy Klaassen frequent op als rechter centrale verdediger in de opbouw in de wedstrijd dat de offensief ingestelde Anton Gaaei startte als rechtsback. Sowieso is een principe van Míchel dat hij verlangt dat een vleugelverdediger voor een onderlap of overlap zorgt zodra een buitenspeler wordt aangespeeld."
Daarmee ziet Zwart overeenkomsten met een eerdere trainer van Ajax, al wijst hij ook op een belangrijk verschil. "Die patronen doen denken aan de periode onder Francesco Farioli, die een soortgelijke wisselwerking verwachtte tussen backs en buitenspelers. Het grootste verschil met de Italiaan is dat destijds twee vleugelverdedigers aan de binnenkant speelden als extra middenvelder."
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Tactiek van Michel bij Ajax geanalyseerd: "Dat is een principe"
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