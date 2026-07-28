Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tactiek van Michel bij Ajax geanalyseerd: "Dat is een principe"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Míchel Sanchez
Míchel Sanchez Foto: © Pro Shots

Ajax wil onder Míchel terug naar dominant en aanvallend voetbal. Volgens Pieter Zwart zijn in de voorbereiding al duidelijke tactische accenten zichtbaar. De hoofdredacteur van Voetbal International ziet dat de Spaanse trainer tijdens de opbouw regelmatig van veldbezetting wisselt.

"Ajax start laag op het veld vanuit een herkenbare 4-3-3, met de punt naar achteren op het middenveld. Zodra op deze manier onder de eerste druk is uitgespeeld, schuift een van de vleugelverdedigers op naar voren. Dan organiseert Míchel zijn elftal vanuit een structuur met drie verdedigers en één controlerende middenvelder daar kort voor", zo analyseert hij.

Volgens Zwart blijft het daar niet bij. De spelers krijgen veel vrijheid om van positie te wisselen, terwijl de backs een belangrijke rol vervullen in het aanvalsspel. "Míchel gunt spelers vrijheid om binnen die structuur van positie te wisselen. Zo dook Davy Klaassen frequent op als rechter centrale verdediger in de opbouw in de wedstrijd dat de offensief ingestelde Anton Gaaei startte als rechtsback. Sowieso is een principe van Míchel dat hij verlangt dat een vleugelverdediger voor een onderlap of overlap zorgt zodra een buitenspeler wordt aangespeeld."

Daarmee ziet Zwart overeenkomsten met een eerdere trainer van Ajax, al wijst hij ook op een belangrijk verschil. "Die patronen doen denken aan de periode onder Francesco Farioli, die een soortgelijke wisselwerking verwachtte tussen backs en buitenspelers. Het grootste verschil met de Italiaan is dat destijds twee vleugelverdedigers aan de binnenkant speelden als extra middenvelder."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Míchel
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws