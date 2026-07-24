Tadic aanwezig bij wedstrijd Ajax: "Het zijn mijn twee clubs"
Dusan Tadic was donderdagavond een opvallende aanwezige bij het Conference League-duel tussen Vojvodina en Ajax. De Servische aanvaller, die voor beide clubs uitkwam, zag de Amsterdammers met 1-4 winnen en kreeg tijdens de wedstrijd een warm onthaal van de meegereisde supporters.
Voor de camera van Ziggo Sport sprak Tadic over zijn bezoek aan de wedstrijd. "Het is heel mooi, het zijn mijn twee clubs", zei de 37-jarige aanvaller in het Nederlands. "Het is heel mooi om deze wedstrijd te kunnen bekijken."
De toekomst van de routinier is nog altijd onduidelijk. Na zijn vertrek bij Al Wahda is Tadic transfervrij en oriënteert hij zich op een nieuwe uitdaging. "Ik weet nog niet wat ik ga doen, we moeten kijken wat er gaat gebeuren."
De afgelopen periode werd de 111-voudig Servisch international in verband gebracht met onder meer NEC en FC Twente. Of een terugkeer naar Nederland tot de mogelijkheden behoort, wilde hij echter niet bevestigen. "Ik weet het niet", reageerde Tadic lachend.
Volgens de meest recente berichten lijkt zijn volgende bestemming opnieuw in de Verenigde Arabische Emiraten te liggen.
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