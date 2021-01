Geschreven door Auke Kooreman 10 jan 2021 om 20:01

Tadic stond na afloop van Ajax – PSV met gemixte gevoelens voor de camera van ESPN. De aanvoerder zag zijn verdediging de doelpunten makkelijk weggeven, maar de ploeg wist zich terug te knokken tot 2-2.

Ajax stond na twintig minuten met 0-2 achter. Na tweemaal een assist van Donyell Malen kon Eran Zahavi Ajax pijn doen. Voor rust en na rust kwam Ajax wel nog tot scoren, waardoor de nummer één en twee de punten moesten delen. “In het begin was het niet goed. Iedereen kon dat helaas zien. Als je kampioen wilt worden, mag je niet zo makkelijk goals weggeven,” zegt Tadic.

Mede dankzij Tadic wist Ajax voor rust nog een doelpunt te maken. “Het doelpunt voor rust gaf ons duidelijk goede energie. Wij waren door dat doelpunt gebrand om te winnen.” Na rust kwam de thuisploeg net als PSV in de eerste helft snel tot scoren. Weliswaar niet na twee minuten, maar na vijf minuten had recordaankoop heel even zijn eerste doelpunt achter zijn naam staan. Na een ingreep van de VAR werd dat doelpunt uitgegumd. “Ik had nadat hij erin ging wel het gevoel dat het buitenspel was. Helaas was het heel klein, maar buitenspel is buitenspel.

Ajax werd opmerkelijk verrast door het dubbele spitsenduo van PSV. “Wij wisten hoe PSV ging spelen. PSV speelt namelijk bijna altijd hetzelfde. In de rust hebben wij dat nogmaals geanalyseerd en kwamen wij met elkaar tot de conclusie dat sommige momenten anders moeten.” Ajax veranderde qua formatie niet, maar werd duidelijk de betere. Dankzij een mooie goal van Antony wist Ajax nog op gelijke hoogte te komen, maar de overwinning bleef uit. “Na de 2-2 had ik echt het gevoel dat wij gingen winnen. Helaas viel het laatste doelpunt niet.”