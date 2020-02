Geschreven door Jessica Westdijk 17 feb 2020 om 11:02

Donderdag staat Ajax in de Europa League tegenover Getafe. De ploeg uit de regio Madrid staat dit seizoen derde in La Liga. Afgelopen weekend speelde Getafe tegen FC Barcelona en liet het opnieuw zien een lastige ploeg te zijn.

“Het zijn krijgers”, vertelt de aanvaller in gesprek met VTBL. “Zij strijden voor iedere bal en geven echt alles. Ze zijn fysiek erg sterk en gaan als het moet over het randje”, analyseert Tadic. “Ze laten zelfs soms de keeper van de tegenstander niet opbouwen. We zullen ons echt heel goed moeten voorbereiden. Dit is misschien geen Champions League, maar wel een heel zware loting. En wij willen heel ver komen in de Europa League.”

Tegelijkertijd ziet Tadic ook dat het hoog druk zetten van Getafe ook voordelen kan hebben voor Ajax: “Als zij ons al op eigen helft vast zetten, dan ligt er ook ruimte op andere delen van het veld. Dus we moeten vaak de diepte zoeken en de bal snel van de ene naar de andere kant van het veld verplaatsen. Het wordt zeker niet makkelijk, maar we zijn wel Ajax. We moeten door, we moeten verder”, aldus Tadic.