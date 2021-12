Geschreven door Idse Geurts 24 dec 2021 om 15:12

Dusan Tadic leek een nieuw wereldrecord op zijn naam te hebben staan. Via de officiële kanalen stelt Ajax dat Tadic 37 assists op zijn naam wist te schrijven in 2021. Nog nooit gaf een voetbalspeler zoveel assists in één jaar. Zelfs Lionel Messi bereidde niet zoveel doelpunten voor. De Argentijnse wereldster had eerst dit record op zijn naam staan. In 2011 was Messi immers goed voor 36 assists.

Toch lijkt de berichtgeving van Ajax helaas niet te kloppen. In de berekening van Ajax zijn ook de statistieken van twee oefenwedstrijden meegeteld. Hierdoor komt Tadic op 37 assists te staan. Echter, oefenwedstrijden tellen niet mee voor ‘officiële’ statistieken en records. Zonder het meetellen van deze oefenwedstrijden blijft Tadic helaas steken op 35 assists in 2021. Lionel Messi lijkt dus nog steeds de recordhouder te zijn.

Het neemt echter niks weg van Tadic zijn fantastische prestatie. De buitenspeler verkeert al meerdere seizoenen in topvorm. Ook dit seizoen is Tadic weer ‘MVP’ van de Eredivisie. Met zeven doelpunten en elf assists is hij de meest ‘waardevolle’ speler van de Eredivisie. Gelukkig staat 2022 al voor de deur en kan onze aanvoerder een nieuwe gooi naar het record van Messi doen.