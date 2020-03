Geschreven door Jelmer Jager 07 mrt 2020 om 23:03

Dusan Tadic is opgelucht met de 3-1-zege van Ajax op bezoek bij Heerenveen. De aanvoerder wist zelf twee keer te scoren. “Ja, deze zege is heel belangrijk voor ons. Voor elke Ajacied. De laatste wedstrijden was er vaak frustratie door achterstanden. We misten daardoor vaak de rust in ons spel, maar vandaag was dat goed. Na de 0-1 kwam die frustratie er in blijdschap uit bij mij. Het is niet goed als Ajax verliest en al helemaal niet zo vaak. Daar zijn we ook niet aan gewend”, vertelt de Serviër aan FOX Sports.

“Wij kregen kansen voor rust, maar Heerenveen ook. We mogen in balbezit niet onnodig balverlies lijden. Dat gebeurde wel een paar keer en dan wordt Heerenveen gevaarlijk. In deze moeilijke periode is de zege het allerbelangrijkst. Het was nodig voor ons en iedereen die van Ajax houdt”, vervolgt Tadic, die het voor rust even aan de stok kreeg met Sergino Dest.

“In voetbal heb je emoties. Dat gebeurde nu ook. Ik zei dat ik niet de bal daar kon verliezen, maar ik had geen opties om af te spelen. Als ik daar de bal zou verspelen, konden ze één-op-één met Onana komen, omdat Dest over mij heen ging en niet aanspeelbaar was. Soms in de wedstrijd is het goed om je emoties te tonen op deze manier. Sergino is een goede jongen en speler. Ik probeer hem te helpen met mijn ervaring. We hebben het al weer goed gemaakt. Het is normaal, dit soort emoties in het voetbal.”