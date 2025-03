'Tadic doelwit van Fenerbahce-fans; terugkeer bij Ajax ligt open'

De kans dat Dusan Tadic volgend seizoen nog bij Fenerbahce speelt wordt steeds kleiner. De 36-jarige Servische aanvaller heeft een aflopend contract en is ook het doelwit geworden van de Turkse fans, mede door zijn gemiste penalty in de Europa League tegen Rangers.

Dat meldt Fanatik. Fenerbahce staat momenteel negen punten achter op koploper Galatasaray in de Turkse competitie. Ook ligt de ploeg van Tadic al uit de Europa League, na die verloren strafschoppenreeks in Schotland. Ook Tadic miste zijn penalty. Dat is hem op kritiek komen te staan. "De Servische ster is een doelwit voor de fans van het geel-marineblauw", schrijft Fanatik. Ook het gerucht dat Tadic al akkoord zou zijn met Ajax, heeft de Servische speler weinig goeds gedaan.

Tadic zou al een overeenkomst hebben gesloten met Ajax voor volgend seizoen, zo maakten Turkse media bekend. De Servische aanvaller speelde tussen 2018 en 2023 ook al in Amsterdam, waar hij uitgroeide tot een absolute publiekslieveling. Volgens Turkse media heeft Tadic zijn keuze al gemaakt: hij wil volgend seizoen terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.