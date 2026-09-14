'Tadic draait na twee jaar bij en staat voor ontmoeting met Oranje'

De aanvaller van NEC besloot na het EK van 2024 afscheid te nemen van de nationale ploeg van Servië. Twee jaar later is het toch weer gaan kriebelen bij de 37-jarige Tadic, die in het verleden ook al uitkwam voor FC Groningen, FC Twente en Ajax.

Hij wordt daarom naar verwachting opgenomen in de eerstvolgende selectie van bondscoach Veljko Paunovic. Dan speelt Servië in de Nationals League tegen Griekenland (24 september), Oranje (27 september en 4 oktober) en Duitsland (1 oktober).