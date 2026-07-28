'Tadic eist opnieuw rugnummer op bij terugkeer in Eredivisie'

Dusan Tadic werd maandagmiddag officieel gepresenteerd als nieuwe aanwinst van NEC. Kort na zijn komst verscheen op social media een opvallende foto waarop de Serviër poseert met NEC-eigenaar Marcel Boekhoorn, trainer Dick Schreuder en een shirt van de Nijmeegse club. Op het shirt staan zijn naam en rugnummer 10. Dat is opvallend, aangezien dit nummer momenteel nog wordt gedragen door aanvoerder Tjaronn Chery.

NEC maakte maandag de komst van Tadic wereldkundig. De 37-jarige aanvaller was transfervrij nadat zijn contract bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten afliep. De voormalig speler van onder meer FC Twente en Ajax tekende in Nijmegen een contract voor twee seizoenen. De club maakte bij de presentatie nog niet bekend met welk rugnummer hij zou gaan spelen. Een foto die inmiddels rondgaat op sociale media lijkt daar echter verandering in te brengen. Op de afbeelding houdt Tadic samen met Schreuder en Boekhoorn een NEC-shirt vast met zijn achternaam en rugnummer 10. Het lijkt er daarmee sterk op dat de Serviër komend seizoen met het iconische nummer gaat spelen.

Dat zorgt wel voor een opvallende situatie binnen de selectie van NEC. Nummer 10 wordt momenteel namelijk gedragen door aanvoerder Tjaronn Chery. Het is nog niet bekend of Chery afstand doet van het rugnummer en met welk nummer hij eventueel verder zal spelen. Het is niet de eerste keer dat Tadic bij zijn komst naar een nieuwe club graag het rugnummer 10 wil dragen. Toen Ajax hem in de zomer van 2018 overnam van Southampton, maakte de Serviër tijdens de onderhandelingen duidelijk dat hij met nummer 10 wilde spelen. Ajax gaf hem daarin gelijk, waardoor Hakim Ziyech zijn rugnummer moest inleveren. De Marokkaanse middenvelder speelde daarna met tegenzin met rugnummer 22. Opvallend genoeg hebben zowel Tadic als Chery in het verleden een verleden bij FC Twente. Tadic speelde tussen 2010 en 2012 in Enschede, terwijl Chery in de jeugdopleiding van de club actief was.