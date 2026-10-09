Tadic emotioneel voor Ajax-terugkeer: "Het blijft mijn droomclub"

"Het is zo raar om zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegenover Ajax te staan", vertelt Tadic tegenover NU.nl. "Ajax was altijd mijn droomclub. Als kind had ik een shirt van Ajax in mijn kamer hangen. Het was mijn droom om voor Ajax te spelen. Ik was aanvoerder in een fantastische periode, waarin we geschiedenis schreven en prijzen wonnen. Natuurlijk is Ajax veranderd. Maar eerlijk? Het blijft mijn droomclub. Het wordt een emotionele avond voor me, dat weet ik nu al."

Tadic maakte deze zomer transfervrij de overstap naar NEC. In Nijmegen probeert hij zijn ervaring over te brengen op de jongere spelers, al merkt hij dat de omstandigheden anders zijn dan hij gewend was bij Ajax. "Ook in Nijmegen wil ik jonge spelers helpen om zich te ontwikkelen. Maar ik moet me hier iets anders gedragen dan bij Ajax, omdat de standaard anders is. Het is heel moeilijk. Er zijn zoveel dingen te corrigeren bij NEC, maar dat kan natuurlijk niet. Dus richt ik me op de belangrijkste zaken. Met alle respect voor NEC, maar ik was gewend om te spelen bij clubs die prijzen winnen. Ajax was en is mijn standaard."