Geschreven door Auke Kooreman 18 okt 2020 om 19:10

Ajax speelde zondagmiddag tegen Heerenveen. De wedstrijd stond eerst gepland op zaterdagavond, maar de Amsterdammers mailden KNVB voor een dag uitstelling. De dag extra rust deed de Amsterdammers goed. Het spel was vooral de eerste helft heel energiek en leuk om naar te kijken.

De aankomende wedstrijden hebben veel voetballers een drukke periode. Dat heeft allemaal te maken met het verschrikkelijke virus COVID-19. De ploegen die Europees actief zijn hebben aankomende weken elke week minimaal 2 wedstrijden. De KNVB speelde daar al op in en gaven AZ, PSV, Feyenoord en Ajax de gewenste rust. Ook werden sommige speler eerder teruggestuurd naar hun clubs. De clubs waren daar natuurlijk blij mee en ook spelers weten dat zij de rust goed nodig hebben.

“De trainer had mij de laatste wedstrijd niet nodig. Ik ben toen gelijk terug gekeerd naar de club en heb mij gefocust op een goed herstel. Nu wij een heel druk programma hebben moeten wij onze energie goed benutten. Ik voelde mij vandaag goed en dat betaalde zich uit,” vertelt de Serviër op FOX Sports. Tadic was samen met Klaassen en Erik ten Hag tevreden over het spel van zondagmiddag. De Amsterdammers begonnen heel goed en stonden na 4 minuten al op 1-0 voorsprong. Uiteindelijk werd het zelf 5-1 voor Ajax en spraken ten Hag en Klaassen tevreden over de wedstrijd.

“Prima overwinning alleen de tegengoal smaakt niet zo lekker,” aldus de coach van Ajax. Er werd gevraagd of de puzzel nu gevallen was, maar dat vond de trainer nog te vroeg om te zeggen. “Veel jongens waren er de afgelopen tijd niet, maar vandaag stond het middenveld goed. Het is fijn om een speler als Davy Klaassen bij de groep te krijgen een echte allrounder. Ten Hag sprak na afloop zijn tevredenheid uit over het middenveld en was vooral blij met zijn nieuwe aankoop.

Die nieuwe aankoop was al erg bekend bij de Ajacieden en begon zondagmiddag aan zijn tweede periode bij Ajax. Klaassen was blij na afloop met zijn rentree in de Arena en een doelpunt. “Het ging vandaag wel prima. Ik snap dat mensen zeggen dat het voor mij wat makkelijker is, maar onder elke andere trainer is het anders,” aldus Klaassen. Iedereen merkte gelijk dat de middenvelder een leider was en zich liet gelden. Niet alleen met zijn voeten, maar ook verbaal. “Er mag soms wel meer gepraat worden in het team, maar er zitten veel jonge spelers in dus dat moet je van die spelers ook niet verwachten,” vertelt de Ajacied.