Geschreven door Idse Geurts 31 mei 2022 om 11:05

Dusan Tadic is blij dat Ajax Alfred Schreuder heeft aangetrokken als nieuwe trainer van Ajax. Dit laat de aanvoerder weten tegenover AjaxTV. De twee werkten eerder ook al samen bij Ajax. Schreuder was tussen 2018 en 2019 immers assistent van Erik ten Hag.

“Ik ken hem heel goed. Hij en Erik zijn de beste trainers in mijn carrière geweest”, aldus Tadic over Schreuder. “Hij is geweldig als mens en coach. Hij is heel open en direct, en op tactisch gebied is hij heel goed. Het is goed voor de club dat ze hem gehaald hebben. Veruit de beste keuze.”

Hoewel Tadic dus blij is met de opvolging van Ten Hag, baalt de aanvaller nog wel van het vetrek van de oefenmeester. “We hadden een heel goede relatie. We hebben een mooie tijd gehad. Veel herinneringen, veel overwinningen en titels. Het was een genot om met hem samen te werken. Hij zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Ik wens hem het beste. Ik weet zeker dat hij het goed zal doen bij Manchester United”, spreekt Tadic lovend.

Het vertrek van Ten Hag kwam ook hard binnen bij de Serviër. “Hij vertelde dat hij ging vertrekken en dat kwam wel aan. Het was emotioneel, niemand wilde het eigenlijk horen. Maar na een paar dagen besef je dat je verder moet. Zo gaat het in voetbal”, besluit de aanvoerder.